Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Болельщики "Севильи" могут быть наказаны за оскорбления Серхио Рамоса

Руководство испанской примеры направило в комитет по проведению соревнований Королевской федерации футбола Испании (RFEF) жалобу на агрессивное поведение болельщиков "Севильи" во время ответного матча 1/8 финала Кубка страны. Севильский клуб может быть наказан временным закрытием фанатского сектора на домашней арене.

Жалоба была направлена в связи с оскорблениями болельщиками "Севильи" капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса в игре между этими командами.

После того, как Рамос забил гол на 83-й минуте, фанаты "Севильи" стали показывать ему неприличные жесты, а также распевали оскорбительные песни и речевки в адрес футболиста и его родственников.

Со стороны болельщиков было отчетливо слышно скандирование "смерть Рамосу", а фотографы также запечатлели пустую бутылку, которая была брошена с трибуны в капитана "Реала".

Запись об инциденте была занесена в протокол матча. По регламенту за подобные проступки "Севилье" грозит закрытие фанатского сектора на домашней арене.

Р-Спорт
Теги: Севилья Рамос Реал
Сегодня, 22:13
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.