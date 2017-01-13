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Болельщики "Севильи" могут быть наказаны за оскорбления Серхио Рамоса
Руководство испанской примеры направило в комитет по проведению соревнований Королевской федерации футбола Испании (RFEF) жалобу на агрессивное поведение болельщиков "Севильи" во время ответного матча 1/8 финала Кубка страны. Севильский клуб может быть наказан временным закрытием фанатского сектора на домашней арене.
Жалоба была направлена в связи с оскорблениями болельщиками "Севильи" капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса в игре между этими командами.
После того, как Рамос забил гол на 83-й минуте, фанаты "Севильи" стали показывать ему неприличные жесты, а также распевали оскорбительные песни и речевки в адрес футболиста и его родственников.
Со стороны болельщиков было отчетливо слышно скандирование "смерть Рамосу", а фотографы также запечатлели пустую бутылку, которая была брошена с трибуны в капитана "Реала".
Запись об инциденте была занесена в протокол матча. По регламенту за подобные проступки "Севилье" грозит закрытие фанатского сектора на домашней арене.
Р-Спорт
Жалоба была направлена в связи с оскорблениями болельщиками "Севильи" капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса в игре между этими командами.
После того, как Рамос забил гол на 83-й минуте, фанаты "Севильи" стали показывать ему неприличные жесты, а также распевали оскорбительные песни и речевки в адрес футболиста и его родственников.
Со стороны болельщиков было отчетливо слышно скандирование "смерть Рамосу", а фотографы также запечатлели пустую бутылку, которая была брошена с трибуны в капитана "Реала".
Запись об инциденте была занесена в протокол матча. По регламенту за подобные проступки "Севилье" грозит закрытие фанатского сектора на домашней арене.
Р-Спорт
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