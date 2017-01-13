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СМИ: "Валенсия" арендовала Симоне Дзадзу до конца сезона

Нападающий "Ювентуса" Симоне Дзадза будет выступать за испанскую "Валенсию" на правах аренды, информирует Marca.

Аренда итальянца обойдется "летучим мышам" в два миллиона евро. Сумма выкупа по окончании сезона может составить 18 миллионов евро, если руководство "Валенсии" решит выкупить его контракт.
Теги: Дзадза Валенсия
Сегодня, 22:36
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