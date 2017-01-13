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СМИ: "Локомотив" и "Спартак" подписали контракт о переходе Александра Самедова
"Локомотив" и "Спартак" оформили документы по переходу полузащитника сборной России Александра Самедова, информирует "СЭ".
Сообщается, что контракт между клубами подписан в пятницу – таким образом, после регистрации личного договора футболиста в офисе РФПЛ Самедов официально станет спартаковцем.
Сумма компенсации составила около 3,5 миллионов евро, при этом сам игрок не будет участвовать в своем выкупе – всю сумму выплатит "Спартак".
Сообщается, что контракт между клубами подписан в пятницу – таким образом, после регистрации личного договора футболиста в офисе РФПЛ Самедов официально станет спартаковцем.
Сумма компенсации составила около 3,5 миллионов евро, при этом сам игрок не будет участвовать в своем выкупе – всю сумму выплатит "Спартак".
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