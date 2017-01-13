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СМИ: "Локомотив" и "Спартак" подписали контракт о переходе Александра Самедова

"Локомотив" и "Спартак" оформили документы по переходу полузащитника сборной России Александра Самедова, информирует "СЭ".

Сообщается, что контракт между клубами подписан в пятницу – таким образом, после регистрации личного договора футболиста в офисе РФПЛ Самедов официально станет спартаковцем.

Сумма компенсации составила около 3,5 миллионов евро, при этом сам игрок не будет участвовать в своем выкупе – всю сумму выплатит "Спартак".
Теги: Локомотив Спартак Самедов
Сегодня, 22:45
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№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну, что, "источники"?
Святые, не иначе...))

сам игрок не будет участвовать в своем выкупе – всю сумму выплатит "Спартак".


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Доброжелатель, долби уж до конца списка!
Что только первую страницу-то ?
Регистрация: 19.09.2011
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
новый-старый переход
под старый-новый год


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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