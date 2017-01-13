Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Рубин" в ближайшее время продлит контракт с Сергеем Рыжиковым

"Рубин" в ближайшее время продлит контракт с вратарем Сергеем Рыжиковым, передает "Советский спорт".

Сообщается, что гендиректор клуба Ильгиз Фахриев заверил вратаря, что он нужен "Рубину" и в ближайшее время вопрос с новым контрактом будет решен.

Нынешнее соглашение Рыжикова, которому в этом году исполнится 37 лет, действует до 31 мая.
Теги: Рубин Рыжиков
Вчера, 22:56
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.