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Обвиняемому в мошенничестве при строительстве стадиона "Зенита" чиновнику продлили срок ареста

Смольнинский районный суд Петербурга по ходатайству Следственного комитета увеличил срок содержания под стражей бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну на четыре месяца, до 9 мая.

"Суд приходит к выводу, что Оганесян, находясь на свободе, может повлиять на свидетелей, имеет реальную возможность покинуть Россию и скрыться от следствия. Ходатайство следствия соответствует Уголовно-процессуальному кодексу и подлежит удовлетворению. Продлить срок содержания под стражей до 9 мая включительно.

На имя Оганесяна действует зарубежный паспорт и в процессе подготовка визы в США. Следствие полагает, что он, находясь на свободе, может скрыться. По показаниям свидетелей, Оганесян имеет связи в криминальной сфере. Он может, находясь на свободе, повлиять на ход расследования", - приводит заявление судьи Олеси Буланой ТАСС.

По версии следствия, Оганесян обеспечил незаконное привлечение акционерного общества "ТДМ" в качестве субподрядчика к строительству "Зенит-Арены", в результате чего в 2014 году было совершено хищение денежных средств на сумму 50 млн рублей при заключении договора по поставке видеотабло.
Теги: Зенит
Вчера, 23:22
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(1)
№3 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 00:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Суд все решит....
Регистрация: 15.03.2009
№2 Написал: KBN Тимашевск (Сегодня, 00:15) #
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Болеет за:
«Кубань»
Неужели кто то и вправду верит, что он один воровал? Да и 50 миллионов это сущая мелочь по сравнению с тем, что там за все время строительства сперли.
Регистрация: 17.08.2013
№1 Написал: мяч квадратный (Вчера, 23:32) #
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  •  (1)

как человек, имеющий связи в криминальной среде быть на должности вице-губернатора второго по величине города России, вот в чём вопрос?
Регистрация: 7.03.2016
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