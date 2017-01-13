Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

ВТБ предоставит обществу "Динамо" спонсорскую помощь в размере 10,6 млрд рублей

Банк ВТБ предоставляет Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу "Динамо" спонсорский вклад в размере 10,62 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Спонсорский вклад предоставляется для организации и проведения в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года спортивных, физкультурно-массовых и иных мероприятий "Динамо".

В рамках договора о спонсорстве "Динамо" обязуется размещать рекламу банка на своих спортивных мероприятиях, в частности, при проведении матчей футбольных команд "Динамо" и хоккейных команд общества в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, Высшей хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги, отмечается в документации.

ВФСО "Динамо" в конце декабря приняло решение купить у банка ВТБ 74,99% акций футбольного клуба "Динамо" за 1 рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом на три года.

Р-Спорт
Теги: Динамо
Вчера, 23:40
Напечатать
0
(2)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.