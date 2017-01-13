Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Диего Коста после ссоры с Антонио Конте может переехать в Китай на зарплату в 35 млн евро

Нападающий "Челси" Диего Коста может продолжить карьеру в чемпионате Китая. Один из местных клубов предлагает футболисту сборной Испании зарплату в размере €35 млн в год, информирует Sky Sports.

Ранее сообщалось о ссоре между Костой и главным тренером лондонцев Антонио Конте, из-за которой форвард может покинуть ряды синих. Наставник "Челси" решил не включать игрока в заявку на матч с "Лестер Сити", который пройдет 14 января.

Газета.ru
Теги: Диего Коста Челси
Вчера, 23:45
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 00:43) #
  • 0
  •  (0)
online

А как бы мне тоже с этим Антонио Конте поссориться,кто бы подсказал.Половину от своего контракта б ему отвалил...
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: ржд гуд саратов (Вчера, 23:51) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Шоб и других так обижали!
Регистрация: 30.11.2013
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.