Диего Коста после ссоры с Антонио Конте может переехать в Китай на зарплату в 35 млн евро

Нападающий "Челси" Диего Коста может продолжить карьеру в чемпионате Китая. Один из местных клубов предлагает футболисту сборной Испании зарплату в размере €35 млн в год, информирует Sky Sports.Ранее сообщалось о ссоре между Костой и главным тренером лондонцев Антонио Конте, из-за которой форвард может покинуть ряды синих. Наставник "Челси" решил не включать игрока в заявку на матч с "Лестер Сити", который пройдет 14 января.