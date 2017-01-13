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Марио Фернандес: Витиньо изменился, по сути, вернулся другим человеком

Защитник ЦСКА Марио Фернандес высказал мнение относительно возвращения в команду нападающего Витиньо.

"Витиньо – большой футболист. В первый раз у него в ЦСКА не сложилось, но сейчас, уверен, все будет иначе. Он поехал в Бразилию, очень хорошо там выступал, и вот настало время вернуться.

Вижу, что Витиньо изменился, по сути, он вернулся другим человеком. Это не просто слова, вы сами видите, что я все время рядом с ним, и чувствую его настрой. Сейчас он весел, смеется и всегда в отличном расположении духа. Это очень важно.

Витиньо повзрослел, он готов приложить все усилия, чтобы принести пользу команде. Уверен, он доставит много радости болельщикам ЦСКА. Желания у Витиньо хоть отбавляй, а умения ему не занимать", - цитирует Фернандеса "BobSoccer".
Теги: Фернандес Витиньо ЦСКА
Вчера, 23:48
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№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 00:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
ура!
а ведь есть еще и оланари blush
Регистрация: 24.11.2008
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