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Массимо Каррера встретился с Луисом Адриано и его агентом (фото)

Контракт между "Спартаком" и нападающим Луисом Адриано будет подписан в понедельник, сообщает Sky Sport.

В пятницу в Милане состоялась встреча бразильского форварда "Милана" и вице-президента красно-черных Адриано Галлиани с главным тренером москвичей Массимо Каррерой. Фотографию со встречи разместил на своей странице в твиттере агент Марко Трабукки. На ней итальянцы и бразилец держат шарф с символикой "Спартака" и крылатой фразой Дмитрия Комбарова.

Массимо Каррера встретился с Луисом Адриано и его агентом (фото)


СЭ
Теги: Каррера Спартак Адриано
Сегодня, 08:20
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10
(5)
№10 Написал: shooter РОССИЯ (Сегодня, 10:24) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Colambous
В Чемпионате разве участвует такая команда?...Дебилы,б#лять!

Еще не вышел из запоя?
Регистрация: 27.09.2015
№9 Написал: Пищевик-Безтрофейник 321-совка (Сегодня, 10:15) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Слоган как раз для такой великой команды как наш пищевик!


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Вперед Пищевик! Вперед курятник! Вперед безтрофейник! Т0ЛЬКА СПОРТАГ!
Регистрация: 11.01.2017
№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 09:58) #
  • 0
  •  (4)

С Боккетти видимо тянут подписание, надеясь на появление кого-то стоящего в центр защиты.. Дай бог, получится.. Всё же нужен кто-то типа Чорлуки например, со всем уважением к Боккетти, но он не "оплот" и не ведущий защитник, который может строго и стабильно руководить обороной..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№7 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 09:34) #
  • -3
  •  (11)

В Чемпионате разве участвует такая команда?...Дебилы,б#лять!


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Перерыв,не болею.
Регистрация: 24.11.2016
№6 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 09:33) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Добро пожаловать!Надеемся на лучшее!
Регистрация: 2.08.2015
№5 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 09:10) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Динамо» М
спартак станет чемпионом...
Регистрация: 13.04.2016
№4 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 08:54) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
smile
Регистрация: 24.11.2008
№3 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 08:51) #
  • -10
  •  (18)
Болеет за:
«Ростов»
На шарфе - название команды ? smile
Регистрация: 23.09.2016
№2 Написал: bymer Санкт-Петербург (Сегодня, 08:45) #
  • -14
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
У НИХ ВСЕ ТАК
Регистрация: 13.02.2008
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 08:25) #
  • +8
  •  (16)

Веселая харя у Андриано. Позитивный снимок. Очень надеюсь на то, что Каррера знает что делает. И этот индеец заиграет как нужно.
Интересно будет глянуть на связку Зе-Луис.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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