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Василий Уткин: кто станет чемпионом? Надеюсь, что "Спартак"

Телекомментатор Василий Уткин рассказал о своих пожеланиях на тему того, кто станет чемпионом России в нынешнем сезоне.

"Надеюсь, что "Спартак". Потому что людям нужны положительные эмоции. Так уж получилось, что наш спорт везде приговорили, дисквалифицируют за допинг, не допускают к соревнованиям и так далее. Нужна же людям какая-то радость. Поэтому так важно, чтобы именно "Спартак" стал, наконец, чемпионом – это осчастливит столько народа! Хотя пять очков форы – это не так много.

Но если бы "Спартак" сейчас отставал на столько же, я все равно сказал бы то, что сказал. Мне бы этого очень хотелось именно сейчас, при нынешних обстоятельствах – когда толком никто не может понять, почему "Спартак" начал выигрывать, за счет чего, на чем построена его игра. Это не объяснит ни я, ни Бубнов, ни вы.

Ну почему Глушаков лупил всю жизнь по воротам, а попадать начал только сейчас? На самом деле игра "Спартака" и его успехи построены на законах физики – видимо, в другую точку мяча начал попадать", - цитирует Уткина "Советский спорт".
Теги: Уткин Спартак
Сегодня, 08:30
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17
(10)
№17 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 10:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
всем выгодно..Спартак-Чемпион! smiley
Регистрация: 14.12.2011
№16 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:33) #
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Цитата: Смотрящий
Видать, неплохие психологи те янычары, что дали Карлу знаменитое прозвище...))

Предполагаю, турки дали погоняло карлу не иначе как-гандом? Не?

Цитата: Kolpino2
Понятно, что "марадонны"

Бу бу бу бууу. Бубнишь как старый дед перед походом в рюмочную для опохмеля.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№15 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 10:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Karl XII
Чемпионства спартака у любителей отечественного футбола ассоциируются с тяжелыми 90-ми... хотя, и нынешнее время далеко не сахар, но если shpartalke зацепится за золото, то над Россией вновь сгустятся чёрные тучи.


Вспомни лучше Полтаву.
Полтаву, Карл!

Видать, неплохие психологи те янычары, что дали Карлу знаменитое прозвище...))


--------------------
Доброжелатель, долби уж до конца списка!
Что только первую страницу-то ?
Регистрация: 19.09.2011
№14 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:27) #
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Цитата: Karl XII
Чемпионства спартака у любителей отечественного футбола ассоциируются с тяжелыми 90-ми... хотя, и нынешнее время далеко не сахар, но если shpartalke зацепится за золото, то над Россией вновь сгустятся чёрные тучи.

Связывать чемпионство Спартака с экономикой страны не следует. Но, ежели он станет чемпионом, то ряд престарелых экспертов тупо удар хватит от результатов в группе ЛЧ. Понятно, что "марадонны" и прочие "Я-блондинка с Электростали" заявят, что у них в отличии от Зенита не купленная жеребьевка (ну да, Зенит место в рейтинге купил, только забывают, что Спартак в свойственном для него со времен ОИРа стиле этот рейтинг запродал). Надеюсь, Глушаков и компания понимают, что им в ЛЧ тупо не место. Придется ведь пахать, а зарплатой будут проклятия и матюги.
Регистрация: 12.11.2007
№13 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
Увася, рады будут только бол-ки спортага! С какого куя будут рады бол-ки Зенита, Цска, Ростова, Краснодара и др.?
Я заметил одно, если какой либо "эксперт" говорит то всегда ставит в чемпионы ту команду за которую болеет и ему плевать что думают остальные.
Регистрация: 7.12.2016
№12 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 10:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
"Человек-говно"

самокритично, но поверю)


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№11 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 10:15) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
"Человек-говно" еще надеется smile
Регистрация: 24.09.2013
№10 Написал: Karl XII (Сегодня, 09:58) #
  • -4
  •  (12)

Чемпионства спартака у любителей отечественного футбола ассоциируются с тяжелыми 90-ми... хотя, и нынешнее время далеко не сахар, но если shpartalke зацепится за золото, то над Россией вновь сгустятся чёрные тучи.
Регистрация: 11.01.2017
№9 Написал: tab1946 Лондон (Сегодня, 09:57) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Новость нужно выделить жирным!
Прогнозирую , самую посещаемую ветку сегодняшнего дня!

Нужна же людям какая-то радость. Поэтому так важно, чтобы именно "Спартак" стал, наконец, чемпионом – это осчастливит столько народа!

А 15 миллионов болельщиков Зенита насрут себе в штаны.

У многих болельщиков "Спартака" напрочь отсутствует чувство юмора. Они, как верные адепты, уже, наверное, готовы всерьёз обсуждать вот эту, например, фразу:
Ну почему Глушаков лупил всю жизнь по воротам, а попадать начал только сейчас? На самом деле игра "Спартака" и его успехи построены на законах физики – видимо, в другую точку мяча начал попадать Сейчас займутся поиском и научным обоснованием именно той точки мяча, в которую гений-Каррера научил попадать Глушакова.

Неужели непонятно, что всё это сказано в шутку? Я даже соглашусь с тем, что Уткин напоминает боцмана из анекдота: "дурак ты, боцман, и шутки у тебя - дурацкие".

Похоже вы там все болотные долбанулись такую хрень строчишь придурок видимо вам всем все мерещится всю ветку обосрали
Регистрация: 1.04.2013
№8 Написал: Amirovich (Сегодня, 09:46) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Новость нужно выделить жирным!
Прогнозирую , самую посещаемую ветку сегодняшнего дня!

Нужна же людям какая-то радость. Поэтому так важно, чтобы именно "Спартак" стал, наконец, чемпионом – это осчастливит столько народа!


А 15 миллионов болельщиков Зенита насрут себе в штаны.

ахаха тебя затроилили как жалкого щенка . а ты повелся .
Регистрация: 28.02.2015
№7 Написал: shturmanflota3 (Сегодня, 09:46) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
После перерыва все встанет на свои места. На лоховском фарте и пердячем пару всю дистанцию не пройдешь. А игра Спартака это именно все вышеперечисленное....

та иди ты на хер вместе со своей голубой шушуерой
Регистрация: 22.07.2012
№6 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 09:38) #
  • -2
  •  (12)

Вася , я с с тобой согласен ,конечно фарт присутствует а в спорте без него никуда,90 процентов работа -10 фарт.Спартак удачи.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№5 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 09:15) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Динамо» М
спартак чемпион точно...бразилец накидает..
Регистрация: 13.04.2016
№4 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 09:13) #
  • -2
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
После перерыва все встанет на свои места. На лоховском фарте и пердячем пару всю дистанцию не пройдешь. А игра Спартака это именно все вышеперечисленное....
Регистрация: 24.04.2009
№3 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 09:10) #
  • +2
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Новость нужно выделить жирным!
Прогнозирую , самую посещаемую ветку сегодняшнего дня!

Нужна же людям какая-то радость. Поэтому так важно, чтобы именно "Спартак" стал, наконец, чемпионом – это осчастливит столько народа!


А 15 миллионов болельщиков Зенита насрут себе в штаны.


У многих болельщиков "Спартака" напрочь отсутствует чувство юмора. Они, как верные адепты, уже, наверное, готовы всерьёз обсуждать вот эту, например, фразу:
Ну почему Глушаков лупил всю жизнь по воротам, а попадать начал только сейчас? На самом деле игра "Спартака" и его успехи построены на законах физики – видимо, в другую точку мяча начал попадать
Сейчас займутся поиском и научным обоснованием именно той точки мяча, в которую гений-Каррера научил попадать Глушакова.

Неужели непонятно, что всё это сказано в шутку? Я даже соглашусь с тем, что Уткин напоминает боцмана из анекдота: "дурак ты, боцман, и шутки у тебя - дурацкие".
Регистрация: 22.02.2013
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 08:49) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Ростов»
По ходу Васе тоже нужны положительные эмоции , раз он за Спартак высказался . Это же сколько миллионов болел ему оды петь будут ! smirk
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 08:39) #
  • +1
  •  (21)

Новость нужно выделить жирным!
Прогнозирую , самую посещаемую ветку сегодняшнего дня!

Нужна же людям какая-то радость. Поэтому так важно, чтобы именно "Спартак" стал, наконец, чемпионом – это осчастливит столько народа!


А 15 миллионов болельщиков Зенита насрут себе в штаны.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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