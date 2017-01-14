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Василий Уткин: кто станет чемпионом? Надеюсь, что "Спартак"
Телекомментатор Василий Уткин рассказал о своих пожеланиях на тему того, кто станет чемпионом России в нынешнем сезоне.
"Надеюсь, что "Спартак". Потому что людям нужны положительные эмоции. Так уж получилось, что наш спорт везде приговорили, дисквалифицируют за допинг, не допускают к соревнованиям и так далее. Нужна же людям какая-то радость. Поэтому так важно, чтобы именно "Спартак" стал, наконец, чемпионом – это осчастливит столько народа! Хотя пять очков форы – это не так много.
Но если бы "Спартак" сейчас отставал на столько же, я все равно сказал бы то, что сказал. Мне бы этого очень хотелось именно сейчас, при нынешних обстоятельствах – когда толком никто не может понять, почему "Спартак" начал выигрывать, за счет чего, на чем построена его игра. Это не объяснит ни я, ни Бубнов, ни вы.
Ну почему Глушаков лупил всю жизнь по воротам, а попадать начал только сейчас? На самом деле игра "Спартака" и его успехи построены на законах физики – видимо, в другую точку мяча начал попадать", - цитирует Уткина "Советский спорт".
"Надеюсь, что "Спартак". Потому что людям нужны положительные эмоции. Так уж получилось, что наш спорт везде приговорили, дисквалифицируют за допинг, не допускают к соревнованиям и так далее. Нужна же людям какая-то радость. Поэтому так важно, чтобы именно "Спартак" стал, наконец, чемпионом – это осчастливит столько народа! Хотя пять очков форы – это не так много.
Но если бы "Спартак" сейчас отставал на столько же, я все равно сказал бы то, что сказал. Мне бы этого очень хотелось именно сейчас, при нынешних обстоятельствах – когда толком никто не может понять, почему "Спартак" начал выигрывать, за счет чего, на чем построена его игра. Это не объяснит ни я, ни Бубнов, ни вы.
Ну почему Глушаков лупил всю жизнь по воротам, а попадать начал только сейчас? На самом деле игра "Спартака" и его успехи построены на законах физики – видимо, в другую точку мяча начал попадать", - цитирует Уткина "Советский спорт".
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