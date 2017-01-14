Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Севилья" хочет наказать Серхио Рамоса за агрессивные жесты

Руководство "Севильи" обратится к Испанской федерации футбола с просьбой наказать капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса, передает AS.

"Севилья" решила официально просить LFP обратиться к RFEF и комиссии по борьбе с насилием, чтобы привлечь внимание к жестам Рамос, когда он праздновал свой гол", - говорится в заявлении андалусийцев.

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании подопечные Зинедина Зидана сыграли вничью с "Севильей" (3:3) и прошли в следующий этап.
Теги: Севилья Рамос Реал
Сегодня, 08:52
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.