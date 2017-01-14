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Диего Коста ответил на сообщения о ссоре с Антонио Конте: "Челси", вперед!

Нападающий "Челси" Диего Коста ответил на предположения о своем будущем в лондонском клубе после предполагаемой ссоры с наставником команды Антонио Конте.

В Инстаграме форвард сборной Испании разместил свое фото, на котором он празднует один из голов за синих вместе с испанцем Педро Родригесом. "Вперед, "Челси!" - написал Коста под фото.

Ранее сообщалось, что Коста не поможет синим в матче 21-го тура чемпионата Англии против "Лестер Сити", который состоится 14 января, так как поссорился с Конте из-за разногласий вокруг своей травмы. В итоге, итальянский наставник решил не включать форварда в заявку на матч.

Диего Коста ответил на сообщения о ссоре с Антонио Конте: "Челси", вперед!


Газета.ru
Теги: Диего Коста Челси Конте
Сегодня, 08:56
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