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Диего Коста ответил на сообщения о ссоре с Антонио Конте: "Челси", вперед!
Нападающий "Челси" Диего Коста ответил на предположения о своем будущем в лондонском клубе после предполагаемой ссоры с наставником команды Антонио Конте.
В Инстаграме форвард сборной Испании разместил свое фото, на котором он празднует один из голов за синих вместе с испанцем Педро Родригесом. "Вперед, "Челси!" - написал Коста под фото.
Ранее сообщалось, что Коста не поможет синим в матче 21-го тура чемпионата Англии против "Лестер Сити", который состоится 14 января, так как поссорился с Конте из-за разногласий вокруг своей травмы. В итоге, итальянский наставник решил не включать форварда в заявку на матч.
Газета.ru
В Инстаграме форвард сборной Испании разместил свое фото, на котором он празднует один из голов за синих вместе с испанцем Педро Родригесом. "Вперед, "Челси!" - написал Коста под фото.
Ранее сообщалось, что Коста не поможет синим в матче 21-го тура чемпионата Англии против "Лестер Сити", который состоится 14 января, так как поссорился с Конте из-за разногласий вокруг своей травмы. В итоге, итальянский наставник решил не включать форварда в заявку на матч.
Газета.ru
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