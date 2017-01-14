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Эрнани: кто знает, может найду себе жену в России
Новичок "Зенита" Эрнани рассказал, что пока не женат, но готов найти себе супругу в России.
– Люблю побыть с семьей, встречаться с друзьями, - отметил Эрнани. - Ходить в кино, ужинать в ресторане. Если говорить о кухне, очень нравится чураско – бразильское блюдо, где сочетаются разные виды мяса, приготовленные на гриле.
– Вы женаты?
– Абсолютно свободен.
– Будете в Петербурге завидным женихом.
– Может быть, кого-нибудь и найду (смеется).
– Шутки шутками, но выступающий за "Краснодар" Ари женился на россиянке.
– Кто знает, может и меня такое ждет.
СЭ
– Люблю побыть с семьей, встречаться с друзьями, - отметил Эрнани. - Ходить в кино, ужинать в ресторане. Если говорить о кухне, очень нравится чураско – бразильское блюдо, где сочетаются разные виды мяса, приготовленные на гриле.
– Вы женаты?
– Абсолютно свободен.
– Будете в Петербурге завидным женихом.
– Может быть, кого-нибудь и найду (смеется).
– Шутки шутками, но выступающий за "Краснодар" Ари женился на россиянке.
– Кто знает, может и меня такое ждет.
СЭ
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