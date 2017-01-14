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Эрнани: кто знает, может найду себе жену в России

Новичок "Зенита" Эрнани рассказал, что пока не женат, но готов найти себе супругу в России.

– Люблю побыть с семьей, встречаться с друзьями, - отметил Эрнани. - Ходить в кино, ужинать в ресторане. Если говорить о кухне, очень нравится чураско – бразильское блюдо, где сочетаются разные виды мяса, приготовленные на гриле.

– Вы женаты?

– Абсолютно свободен.

– Будете в Петербурге завидным женихом.

– Может быть, кого-нибудь и найду (смеется).

– Шутки шутками, но выступающий за "Краснодар" Ари женился на россиянке.

– Кто знает, может и меня такое ждет.

СЭ
Теги: Эрнани Зенит
Сегодня, 09:19
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№3 Написал: Karl XII (Сегодня, 10:36) #
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Цитата: Vlad-ОБЖ 66
«Железная башка», ты про "культурную"? smirk

Москва в этом плане далеко обскакала "культурную"... но Питер, к сожалению, тоже начинает копировать всё худшее, что есть в столице.
Регистрация: 11.01.2017
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 10:24) #
  • -3
  •  (3)

«Железная башка», ты про "культурную"? smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: Karl XII (Сегодня, 09:46) #
  • +2
  •  (10)

Да, шлюх здесь очень много.
Регистрация: 11.01.2017
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