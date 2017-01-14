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Виктор Васин: меньше всех соскучился по по нашему тренеру Паулино Гранеро

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился впечатлениями от возвращения в армейский коллектив.

"Такое впечатление, что я никуда и не уезжал. Соответственно, и соскучиться по ребятам толком не успел. Тем более, что виделись мы в последние полгода постоянно: после матчей, в выходные, в расположении сборной.

Могу сказать, по кому скучал меньше всего - по нашему тренеру Паулино Гранеро, ведь это он отвечает у нас за беготню, за все нагрузки.

Считаю, период в "Уфе" могу занести себе в актив - играть стал увереннее, добавилось опыта. Чувствую, что готов составить конкуренцию в борьбе за место в основе ЦСКА", - цитирует Васина официальный сайт ЦСКА
Теги: Васин ЦСКА
Сегодня, 09:40
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№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:30) #
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Цитата: Максим I
Пора уже место в основе завоёвывать!

Молодой и перспективный, самое время столбить за собой центр обороны. Да и Игнаш с Васей должны помочь парню на тренировках.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 09:54) #
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Бог тебе в помощь! Пора уже место в основе завоёвывать!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
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