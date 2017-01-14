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Гильем Балаге: похоже, у "Барселоны" нет финансовой мощи, чтобы продлить контракт с Месси
Журналист и обозреватель Sky Sports Гильем Балаге высказал соображения по поводу продления контракта между "Барселоной" и форвардом Лионелем Месси.
"Ситуация такова, что "Барселона" хочет немедленно сесть за стол переговоров, а Месси пока не спешит. В клубе тревожно относятся к этой ситуации, они хотели бы продлить контракт с Лионелем в первой трети года.
Похоже, что у "Барселоны" нет достаточной финансовой мощи, чтобы продлить контракт не только с Месси, но и с Андресом Иньестой. Игроки начинают задаваться вопросами по поводу финансовой ситуации в клубе и будущего команды.
Думаю, что Месси таки продлит контракт, но только после долгих раздумий. Я знаю, что "Манчестер Сити", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" посылают ему сообщения в духе: "Если ты откажешь "Барселоне", то мы готовы тебя взять", - написал Балаге.
Газета.ru
"Ситуация такова, что "Барселона" хочет немедленно сесть за стол переговоров, а Месси пока не спешит. В клубе тревожно относятся к этой ситуации, они хотели бы продлить контракт с Лионелем в первой трети года.
Похоже, что у "Барселоны" нет достаточной финансовой мощи, чтобы продлить контракт не только с Месси, но и с Андресом Иньестой. Игроки начинают задаваться вопросами по поводу финансовой ситуации в клубе и будущего команды.
Думаю, что Месси таки продлит контракт, но только после долгих раздумий. Я знаю, что "Манчестер Сити", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" посылают ему сообщения в духе: "Если ты откажешь "Барселоне", то мы готовы тебя взять", - написал Балаге.
Газета.ru
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