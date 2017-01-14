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Гильем Балаге: похоже, у "Барселоны" нет финансовой мощи, чтобы продлить контракт с Месси

Журналист и обозреватель Sky Sports Гильем Балаге высказал соображения по поводу продления контракта между "Барселоной" и форвардом Лионелем Месси.

"Ситуация такова, что "Барселона" хочет немедленно сесть за стол переговоров, а Месси пока не спешит. В клубе тревожно относятся к этой ситуации, они хотели бы продлить контракт с Лионелем в первой трети года.

Похоже, что у "Барселоны" нет достаточной финансовой мощи, чтобы продлить контракт не только с Месси, но и с Андресом Иньестой. Игроки начинают задаваться вопросами по поводу финансовой ситуации в клубе и будущего команды.

Думаю, что Месси таки продлит контракт, но только после долгих раздумий. Я знаю, что "Манчестер Сити", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" посылают ему сообщения в духе: "Если ты откажешь "Барселоне", то мы готовы тебя взять", - написал Балаге.

Газета.ru
Теги: Барселона Месси
Сегодня, 09:48
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№3 Написал: скептик (Сегодня, 10:28) #
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Болеет за:
«Ростов»
Kolpino2,
В этом вопросе(контрактов , экономических договоров ) я абсолютно некомпетентен , поэтому спорить не стану .Я говорил только о том , что китайские клубы сейчас абсолютно вне конкуренции в смысле предложения заоблачных контрактов футболерам .А то , что они их исполняют нет сомнений , иначе бы все уже разбежались оттуда
Регистрация: 26.11.2016
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:15) #
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Цитата: скептик
Говно эти ваши манчестеры и челси по сравнеию с китаезами .Просто нищеброды ))))

Да. Но у этих нищебродов нет Компартии. Мне лично довелось поработать в ОС (отд. снабжения) предприятия, связанного с поставками из Китая. Скажу я вам... Китай - это задница, контракт с китайцами - это даже не туалетная бумага, ибо в использовании неудобен.
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: скептик (Сегодня, 09:57) #
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Болеет за:
«Ростов»
Я знаю, что "Манчестер Сити", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" посылают ему сообщения в духе: "Если ты откажешь "Барселоне", то мы готовы тебя взять", - написал Балаге.

Говно эти ваши манчестеры и челси по сравнеию с китаезами .Просто нищеброды ))))
Регистрация: 26.11.2016
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