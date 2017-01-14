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Гаджи Гаджиев: молодые игроки, приглашенные на сбор, обладают определенным потенциалом

"Амкар" завершил первый полноценный день тренировочного сбора в турецком Белеке. Об особенностях сбора, перспективах приглашенных игроков молодежного состава и потенциальных новичках рассказал главный тренер Гаджи Гаджиев.

- Гаджи Муслимович, как начались сборы? Есть ли какие-то замечания по здоровью футболистов?

- Нет, никаких замечаний. Все здоровы, все вовремя прибыли на сбор. Все идет по плану.

- Расскажите о целях и задачах данного сбора, в чем его особенности?

- Цели и задачи сборов практически всегда одни и те же: повышение уровня индивидуального мастерства, совершенствование коллективных действий, психологическая подготовка. Однако соотношение этих компонентов от сбора к сбору несколько меняются. На нынешнем сборе, по сравнению с прошлыми подготовительными циклами, мы несколько увеличили объем работы, связанной с индивидуальной подготовкой футболистов.

- На сборы приехали пять футболистов молодежного состава команды, двое из них прибыли, находясь в аренде в других клубах. Какая цель их участия в сборе, есть ли у них шанс закрепиться в основе?

- Молодые футболисты, которые приглашены на сбор, обладают определенным потенциалом. Смогут ли они проявить в ближайший год-два и смогут ли вообще – это сложный вопрос, на который, наверное, никто не может ответить. Практика показывает, что часто молодые футболисты «дозревают» до уровня основной команды несколько позже, чем выходят из молодежного состава. Задача тренеров – держать руку на пульсе, тщательно контролировать процесс подготовки способных молодых футболистов. В «Амкаре» данный вопрос особенно актуален, учитывая, что, в основном, клуб подписывает свободных агентов.

- Ожидаются ли на сборе другие новички?

- На сборе уже есть достаточно много потенциальных новичков. Это отдельная группа, которая тренируется по своей программе. На данный момент невозможно ответить, подойдет ли кто-то из них команде. Мы наблюдаем за ними, будем смотреть, кто и как себя проявит. Называть какие-либо фамилии сейчас преждевременно, - цитирует Гаджиева официальный сайт пермяков.
Теги: Гаджиев Амкар
Сегодня, 09:56
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 10:09) #
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Анжи-Томь -на вылет, Амкар удачи.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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