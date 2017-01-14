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Эрнани: будем догонять и перегонять "Спартак"

Новичок "Зенита" Эрнани рассказал, что готов к борьбе за чемпионство с московским "Спартаком".

"Не так давно у нас были сборы в Испании – рядом находился "Краснодар". Так что, глядя на этот клуб, некоторое представление о лиге мог составить. Но вообще в Бразилии информации о России не слишком много.

О том, что догонять нужно самого принципиального соперника "Зенита", мне еще мой агент рассказал. С ребятами тоже сразу обсудили это. Так что приехал в "Зенит" подготовленным. Будем догонять и перегонять "Спартак". Острота соперничества только добавляет мотивации", - приводит слова Эрнани "СЭ".
Теги: Эрнани Зенит
Сегодня, 09:59
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(2)
№2 Написал: Пищевик-Безтрофейник 321-совка (Сегодня, 10:31) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Да наш пищевик даже Реал и Барса не догонят


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Вперед Пищевик! Вперед курятник! Вперед безтрофейник! Т0ЛЬКА СПОРТАГ!
Регистрация: 11.01.2017
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:11) #
  • 0
  •  (8)

Молодец. С понятиями малый.
Регистрация: 12.11.2007
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