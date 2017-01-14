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Карлос Тевес: решился на переезд в Китай из-за давления в "Бока Хуниорс"

Нападающий "Шанхай Шеньхуа" Карлос Тевес рассказал о том, почему решился на переход из "Бока Хуниорс" в китайский клуб.

"Хочу поблагодарить болельщиков "Боки Хуниорс" за поддержку и любовь, которую мне оказывали. Я не прощаюсь с вами. Решение уйти далось мне тяжело. Трудно осознавать, что я больше не игрок своего любимого клуба.

Однако на этот трансфер я согласился из-за различных жизненных обстоятельств. Очень тяжело каждый день ощущать то давление, которое испытывает каждый игрок "Боки Хуниорс", - цитирует Тевеса Mundo Deportivo.
Теги: Тевес
Сегодня, 10:16
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