Карлос Тевес: решился на переезд в Китай из-за давления в "Бока Хуниорс"

Нападающий "Шанхай Шеньхуа" Карлос Тевес рассказал о том, почему решился на переход из "Бока Хуниорс" в китайский клуб.



"Хочу поблагодарить болельщиков "Боки Хуниорс" за поддержку и любовь, которую мне оказывали. Я не прощаюсь с вами. Решение уйти далось мне тяжело. Трудно осознавать, что я больше не игрок своего любимого клуба.



Однако на этот трансфер я согласился из-за различных жизненных обстоятельств. Очень тяжело каждый день ощущать то давление, которое испытывает каждый игрок "Боки Хуниорс", - цитирует Тевеса Mundo Deportivo.