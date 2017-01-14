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Рафаэл Кариока: "Спартак" и "Атлетико" заблокировали мой трансфер в китайский клуб

Бывший полузащитник "Спартака" Рафаэл Кариока, выступающий за бразильский "Атлетико Минейро" мог продолжить карьеру в Китае.

"Я мог перейти в Китай: получил оттуда предложение, но "Атлетико" владеет только половиной прав на мой трансфер, еще 50% принадлежат "Спартаку". Клубы не договорились. Не могу раскрыть подробности, просто они не договорились. Что ж, нужно пройти и через это.

Я очень спокойно отношусь к этой ситуации. Я хочу играть за сборную Бразилии, поэтому мне не нужно срочно переезжать в Китай. Я всем доволен в нынешней команде", - цитирует Кариоку "Чемпионат" со ссылкой на UOL.
Теги: Кариока Спартак
Сегодня, 11:53
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22
(4)
№22 Написал: soloz Россия (Сегодня, 14:30) #
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Одно СЛОВО СВИНЬИ спартаковские ВСЕГДА и ВЕЗДЕ!! sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016
№21 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:11) #
  • -1
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Цитата: пушкин
Кариока, самый несчастный футболист(по потенциалу),

это случайно не тот несчастнец, который положил победную плюху в меньшинсве, команде, которая сильна судейством и весьма злорадно похохотал ей в харю laughing
Регистрация: 7.12.2016
№20 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:08) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Saveger
было бы несправедливо, если этот футболист получал бы бешеные бабки в Китае

Конечно, тот победный гол в ворота Зенита до сих пор занозой сидит в жопах сине-бело-голубых. Да так, что китайских денег пожалели Рафаэлю.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№19 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 14:04) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
было бы несправедливо, если этот футболист получал бы бешеные бабки в Китае
Регистрация: 16.03.2010
№18 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:02) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Витек 88-20
Одним словом свиньи!

Высрался из культурной столицы ни зная ничего.
Регистрация: 2.02.2012
№17 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:01) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Algus64
Получается, что если бы "Атлетико" и "Спартак" дали добро, то его в Китай насильно отправили бы?

Нет, ля, получается, что Федун назло бабушке отказался от половины китайских денег за трансфер Кариоки.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№16 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 13:59) #
  • -1
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Цитата: пушкин
Кариока, самый несчастный футболист(по потенциалу), измазанный спартаком. У него лицо, несчастнее промеса, хотя даже какими-то чертами они похожи.
Ну, благо, что в Атлетики у него вроде складывается, а вот молодые загубленные годы уже не вернуть.
Связался со спартаком, ни славы, ни денег, нипочёта, ни Китая, только бубновские ттд.

Пушкин, стихи у тебя лучше получались, чем поэмы о футболе, пиши стихи.
Регистрация: 27.01.2009
№15 Написал: пушкин спб (Сегодня, 13:49) #
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
Кариока, самый несчастный футболист(по потенциалу), измазанный спартаком. У него лицо, несчастнее промеса, хотя даже какими-то чертами они похожи.
Ну, благо, что в Атлетики у него вроде складывается, а вот молодые загубленные годы уже не вернуть.
Связался со спартаком, ни славы, ни денег, нипочёта, ни Китая, только бубновские ттд. angry
Регистрация: 14.11.2012
№14 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 13:46) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Теперь понятно почему у Кариоки было недовольное лицо)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№13 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 13:42) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок


Цитата: Algus64
как-то нагадить "предателю"

Кто ему нагадил? Он рад, что не в Китае. Или читать разучился?


Получается, что если бы "Атлетико" и "Спартак" дали добро, то его в Китай насильно отправили бы? smile
Регистрация: 22.02.2013
№12 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:35) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Одним словом свиньи!
Регистрация: 7.12.2016
№11 Написал: SuperStar (Сегодня, 13:30) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: Algus64
Не буду удивлён, если "не договорился" именно "Спартак": свиньи всегда рады хоть как-то нагадить "предателю", ушедшему от них.

да ушедшие у них предатели.а те кто к ним переходят то герои.а так да Кариоке не дали подзаработать негодяи
Регистрация: 28.07.2016
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:52) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Игорь Казьмин
Если доволен,чего давать интервью прессе.А о сборной тебе только мечтать...


Он уже приглашался в сборную, так что не зная, не ***.

Цитата: Algus64
как-то нагадить "предателю"

Кто ему нагадил? Он рад, что не в Китае. Или читать разучился?


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 12:48) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Не буду удивлён, если "не договорился" именно "Спартак": свиньи всегда рады хоть как-то нагадить "предателю", ушедшему от них.
Регистрация: 22.02.2013
№8 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:26) #
  • -4
  •  (8)

Если доволен,чего давать интервью прессе.А о сборной тебе только мечтать...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№7 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:21) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: Primus
Цитата: Максим I
И эти xpюши чёй-то там говорят про "застенки Гинера"? Тут речь о человеке, который даже в команде не играет!

Болельщику команды, доведшей до преждевременной смерти своего тренера, не пристало говорить о морали. Хотя о чем я... После высказываний Гинера тема усопших перестаёт быть святой

Вы о чём? О какой команде речь, чьи болельщики довели до преждевременной смерти? И что такое "преждевременная смерть" - Бог дал, Бог и взял?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№6 Написал: Primus Москва (Сегодня, 12:12) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Максим I
И эти xpюши чёй-то там говорят про "застенки Гинера"? Тут речь о человеке, который даже в команде не играет!

Болельщику команды, доведшей до преждевременной смерти своего тренера, не пристало говорить о морали. Хотя о чем я... После высказываний Гинера тема усопших перестаёт быть святой
Регистрация: 14.07.2013
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:11) #
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Максим I
И эти xpюши чёй-то там говорят про "застенки Гинера"? Тут речь о человеке, который даже в команде не играет!

Ну ты и дурак. Кариока хочет играть в сборной и об этом чётко написано. Из Китая он в сборную точно не попадёт.
Я очень спокойно отношусь к этой ситуации. Я хочу играть за сборную Бразилии, поэтому мне не нужно срочно переезжать в Китай.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: prime Пенза (Сегодня, 12:09) #
  • -2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Максим I
И эти xpюши чёй-то там говорят про "застенки Гинера"? Тут речь о человеке, который даже в команде не играет!

иа, не дать добро на продажу здорового игрока(в сумме не сошлись) и выкинуть на улицу больного немного разные вещи, не находишь?
Регистрация: 2.08.2009
№3 Написал: nevada007 (Сегодня, 12:07) #
  • +1
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Максим I
И эти xpюши чёй-то там говорят про "застенки Гинера"? Тут речь о человеке, который даже в команде не играет!

ты подробности знаешь????? просвети!
Регистрация: 27.05.2016
№2 Написал: паравоз (Сегодня, 12:06) #
  • -1
  •  (11)

Рафаэл-работяга!
Регистрация: 20.08.2016
№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:04) #
  • -4
  •  (24)

И эти xpюши чёй-то там говорят про "застенки Гинера"? Тут речь о человеке, который даже в команде не играет!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
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