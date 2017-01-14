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Рассмотрение дела Сердара Азмуна назначено на 19 января
Палата по разрешению споров ФИФА назначила рассмотрение дела нападающего "Ростова" Сердара Азмуна на 19 января.
"Вчера мы получили факс из ФИФА. Рассмотрение дела Азмуна назначено на 19 января. Поскольку ФИФА рассматривает дело без участия сторон, только по документам, присутствие наше или самого Азмуна не предполагается", - цитирует юриста Юрия Зайцева "Р-Спорт".
Азмун, ранее принадлежавший "Рубину", с февраля 2015 года выступал за "Ростов" на правах аренды. Летом 2016 года расторг контракт с казанцами и подписал соглашение с желто-синими на два года. "Рубин" в свою очередь обратился с жалобой в ФИФА.
"Вчера мы получили факс из ФИФА. Рассмотрение дела Азмуна назначено на 19 января. Поскольку ФИФА рассматривает дело без участия сторон, только по документам, присутствие наше или самого Азмуна не предполагается", - цитирует юриста Юрия Зайцева "Р-Спорт".
Азмун, ранее принадлежавший "Рубину", с февраля 2015 года выступал за "Ростов" на правах аренды. Летом 2016 года расторг контракт с казанцами и подписал соглашение с желто-синими на два года. "Рубин" в свою очередь обратился с жалобой в ФИФА.
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