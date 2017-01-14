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Данни: в ближайшее время мы обсудим с Луческу мое возвращение на поле
Полузащитник "Зенита" Мигель Данни заявил, что может сыграть в товарищеских матчах на первом зимнем сборе в Дубае. Напомним, Данни не выходил на поле с апреля 2016 года, из-за травмы крестообразных связок колена.
"Я очень счастлив, из-за травмы я пропустил много времени, но теперь могу работать наравне со всеми. Самое важное, что сейчас колено меня не беспокоит, боли и дискомфорт ушли.
Мы в ближайшее время обсудим с тренером возвращение на поле, и не исключено, что я сыграю за "Зенит" уже в ходе первого сбора", - цитирует 33-летнего португальца официальный сайт "Зенита".
"Я очень счастлив, из-за травмы я пропустил много времени, но теперь могу работать наравне со всеми. Самое важное, что сейчас колено меня не беспокоит, боли и дискомфорт ушли.
Мы в ближайшее время обсудим с тренером возвращение на поле, и не исключено, что я сыграю за "Зенит" уже в ходе первого сбора", - цитирует 33-летнего португальца официальный сайт "Зенита".
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