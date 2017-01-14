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Данни: в ближайшее время мы обсудим с Луческу мое возвращение на поле

Полузащитник "Зенита" Мигель Данни заявил, что может сыграть в товарищеских матчах на первом зимнем сборе в Дубае. Напомним, Данни не выходил на поле с апреля 2016 года, из-за травмы крестообразных связок колена.

"Я очень счастлив, из-за травмы я пропустил много времени, но теперь могу работать наравне со всеми. Самое важное, что сейчас колено меня не беспокоит, боли и дискомфорт ушли.

Мы в ближайшее время обсудим с тренером возвращение на поле, и не исключено, что я сыграю за "Зенит" уже в ходе первого сбора", - цитирует 33-летнего португальца официальный сайт "Зенита".
Теги: Данни Зенит
Сегодня, 12:36
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4
(2)
№4 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:41) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Боец! И настоящий кэп! Мы ждем тебя!
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:12) #
  • 0
  •  (0)

Проблема в 33 года ,это рецедив травмы .Так что Мигель не спеши.Твоё мастерство ни кто не ставит под сомнение.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: suvirinimas Литва (Сегодня, 12:57) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: teacher
Главное, чтоб не растерял мастерства.

Мастерство растерять нельзя-это прирожденное. А вот рецидив травмы-вот главное что нужно опасаться, тем более в таком возрасте.
Регистрация: 9.02.2014
№1 Написал: teacher (Сегодня, 12:40) #
  • +3
  •  (3)

Главное, чтоб не растерял мастерства.
Регистрация: 10.01.2017
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