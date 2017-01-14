"Наполи" намерен включить в новый контракт с Мертенсом сумму отступных для китайских клубов

Руководство "Наполи" предложило новый контракт нападающему Дресу Мертенсу.



В новое соглашение неаполитанцы намерены включить опцию с суммой отступных в размере 35 миллионов для клубов из Европы, а также сумму в размере 50 миллионов для команд из Китая, информирует Sky Sport Italia.



Текущий контракт 29-летнего бельгийца истекает летом 2018 года.