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"Наполи" намерен включить в новый контракт с Мертенсом сумму отступных для китайских клубов

Руководство "Наполи" предложило новый контракт нападающему Дресу Мертенсу.

В новое соглашение неаполитанцы намерены включить опцию с суммой отступных в размере 35 миллионов для клубов из Европы, а также сумму в размере 50 миллионов для команд из Китая, информирует Sky Sport Italia.

Текущий контракт 29-летнего бельгийца истекает летом 2018 года.
Теги: Наполи Мертенс
Сегодня, 12:40
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№1 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 12:48) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
И в 60 для Зенита в частности..
Регистрация: 7.06.2016
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