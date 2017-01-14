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"Мордовия" расторгла контракт с защитником Алексеем Бердниковым

"Мордовия" решила расстаться с защитником Алексеем Бердниковым, стороны прекращают рабочие отношения, информирует официальный сайт саранского клуба.

Сообщается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Теги: Мордовия
Сегодня, 12:43
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:54) #
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Мордовии нужно со всеми расторгать контракты ,а быстрее всего С ЧЕРЫШОВЫМ топ тренером из испании.Как футболист бревно так и тренер.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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