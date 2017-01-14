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В "Коринтиансе" не одобряют подписание Дидье Дрогба
Спортивный директор "Коринтианса" Флавио Адауто заявил, что клуб не планирует подписывать соглашение с нападающим Дидье Дрогба. Напомним, 38-летний ивуариец находится в статусе свободного агента.
"Не одобряю идею подписания контракта с Дрогба, при всем моем уважении к этому футболисту. Прошу прощения у болельщиков, если эх эта информация разочарует, - цитирует функционера L'Equipe.
"Не одобряю идею подписания контракта с Дрогба, при всем моем уважении к этому футболисту. Прошу прощения у болельщиков, если эх эта информация разочарует, - цитирует функционера L'Equipe.
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