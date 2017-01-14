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"Вест Хэм" готов отпустить Софиана Фегули за 9 млн фунтов

Полузащитник "Вест Хэма" Софиан Фегули в ближайшее время может покинуть ряды "молотобойцев", утверждает Sky Sports.

Отмечается, что лондонцы готовы отпустить футболиста за £9 млн. В текущем розыгрыше АПЛ Фегули отметился одной результативной передачей в девяти матчах.

Газета.ru
Теги: Вест Хэм
Сегодня, 13:25
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