"Вест Хэм" готов отпустить Софиана Фегули за 9 млн фунтов

Полузащитник "Вест Хэма" Софиан Фегули в ближайшее время может покинуть ряды "молотобойцев", утверждает Sky Sports.Отмечается, что лондонцы готовы отпустить футболиста за £9 млн. В текущем розыгрыше АПЛ Фегули отметился одной результативной передачей в девяти матчах.