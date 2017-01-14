Торнике Окриашвили: я обеими руками за увеличение числа участников ЧМ

Полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили рассказал, как провел отпуск, а также прокомментировал решение ФИФА об увеличении числа команд на чемпионате мира до 48 команд.- В Грузии. Из Тбилиси ездил с семьей кататься на лыжах в Бакуриани, в Гудаури. Там очень красиво, чистый воздух…- Дома, с семьей. Это у нас традиция. Правда, вскоре после того, как Новый год наступил, мы все вместе поехали в расположенный неподалеку отель. Там в ресторане была большая концертная программа – пели лучшие певцы Грузии.- Я обеими руками за! Для такой небольшой страны, как моя, это хорошая возможность пробиться, наконец, на главный турнир планеты! Сейчас нам объективно трудно бороться с большими футбольными державами за первые места в группе, а так квота увеличится, и наши шансы возрастут.