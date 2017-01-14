Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Торнике Окриашвили: я обеими руками за увеличение числа участников ЧМ

Полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили рассказал, как провел отпуск, а также прокомментировал решение ФИФА об увеличении числа команд на чемпионате мира до 48 команд.

- Где провел отпуск?

- В Грузии. Из Тбилиси ездил с семьей кататься на лыжах в Бакуриани, в Гудаури. Там очень красиво, чистый воздух…

- А Новый год где встречал?

- Дома, с семьей. Это у нас традиция. Правда, вскоре после того, как Новый год наступил, мы все вместе поехали в расположенный неподалеку отель. Там в ресторане была большая концертная программа – пели лучшие певцы Грузии.

- Недавно ФИФА объявила, что с 2026 года в финальной части Чемпионатов мира будет участвовать 48 команд. Как ты лично относишься к такому решению?

- Я обеими руками за! Для такой небольшой страны, как моя, это хорошая возможность пробиться, наконец, на главный турнир планеты! Сейчас нам объективно трудно бороться с большими футбольными державами за первые места в группе, а так квота увеличится, и наши шансы возрастут.

ФК "Краснодар"
Теги: Окриашвили Краснодар
Сегодня, 13:44
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 13:51) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Реал»
Он, наверное, просто не в курсе, что для Европы квота увеличилась всего на 2 места)
Регистрация: 31.03.2015
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.