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СМИ: Конте посоветовал Диего Косте убираться в Китай

Стали известны подробности конфликта, возникшего между главным тренером "Челси" Антонио Конте и нападающим команды Диего Костой.

Испанский форвард на тренировке устроил перебранку с тренерами "синих" по физподготовке. Конте активно вмешался в разговор, порекомендовав Диего убираться в Китай.

Ранее британские журналисты сообщили о том, что Коста получил предложение от китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Клуб посулил футболисту годовую зарплату в размере 30 миллионов евро.

Уже известно, что Конте не включил Косту в заявку на матч 21-го тура АПЛ против действующего чемпиона Англии "Лестера".

Советский спорт
Теги: Диего Коста Конте Челси
Сегодня, 13:52
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2
(2)
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
Китайцы портят весь футбол, нужно срочно ФФП в азии вводить


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:55) #
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  •  (3)

Конте прав.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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