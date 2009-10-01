СМИ: Конте посоветовал Диего Косте убираться в Китай

Стали известны подробности конфликта, возникшего между главным тренером "Челси" Антонио Конте и нападающим команды Диего Костой.Испанский форвард на тренировке устроил перебранку с тренерами "синих" по физподготовке. Конте активно вмешался в разговор, порекомендовав Диего убираться в Китай.Ранее британские журналисты сообщили о том, что Коста получил предложение от китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Клуб посулил футболисту годовую зарплату в размере 30 миллионов евро.Уже известно, что Конте не включил Косту в заявку на матч 21-го тура АПЛ против действующего чемпиона Англии "Лестера".