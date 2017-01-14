Сами Хедира может сменить "Ювентус" на "Нью-Йорк Сити"

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира может в ближайшее время сменить клубную прописку, информирует Football Italia.



Сообщается, что услугах немецкого игрока заинтересован клуб MLS "Нью-Йорк Сити".