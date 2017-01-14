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Индийский "Гоа" принял решение расстаться с тренером Зико

Бывший главным тренером ЦСКА Зико покинет индийский клуб "Гоа", информирует Goal.com.

Руководство команды недовольно результатами команды в 2016 году под руководством 63-летнего бразильца. "Гоа" занял последнее 8-е место в чемпионате страны.
Теги: Зико
Сегодня, 13:59
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