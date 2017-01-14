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Жозе Моуринью: все вокруг знают, что "МЮ" - это самый большой клуб в Англии
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался в преддверии домашнего матча 21-го тура АПЛ с "Ливерпулем", который состоится 15 января.
"Я не знаю, является ли противостояние "МЮ" и "Ливерпуля" главным. Я только знаю, что "Манчестер Юнайтед" - самый большой клуб в Англии.
Извините, но об этом знаю и я, и вы, и все вокруг. Это будет большой матч. Весь мир ждет этой встречи", - цитирует Моуринью Mirror.
"Я не знаю, является ли противостояние "МЮ" и "Ливерпуля" главным. Я только знаю, что "Манчестер Юнайтед" - самый большой клуб в Англии.
Извините, но об этом знаю и я, и вы, и все вокруг. Это будет большой матч. Весь мир ждет этой встречи", - цитирует Моуринью Mirror.
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