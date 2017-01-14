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Жена Кристиана Нобоа: вы способны только лить дерьмо, и даже здесь вы не добились успеха! (23)
Жена Кристиана Нобоа: вы способны только лить дерьмо, и даже здесь вы не добились успеха! (23)
12:40
"Наполи" намерен включить в новый контракт с Мертенсом сумму отступных для китайских клубов (1)
"Наполи" намерен включить в новый контракт с Мертенсом сумму отступных для китайских клубов (1)
"Леганес" поделил очки с "Атлетиком"
В матче 18-го тура чемпионата России "Леганес" сыграл вничью с "Атлетиком".
Чемпионат Испании
18 тур
"Леганес" - "Атлетик" 0:0
"Леганес": Чампанье, Мантовани, Диас, Марин, Инсуа, Омар (Шимановски, 44), Тимор, Перес, Габриэл, Мачис (Лусиано, 74), Герреро
"Атлетик": Ираисос, Лекуэ, Лапорт, Баленсиага, Боведа, Сан-Хосе (Беньят, 46), Гарсия, Итурраспе, Уильямс (Сусаета, 57), Муньяин (Маркос, 85), Адурис
Предупреждения: Диас, 51, Ариц Адурис, 65, Перес, 67, Гарсия, 69, Беньят, 80, Инсуа, 89
Чемпионат Испании
18 тур
"Леганес" - "Атлетик" 0:0
"Леганес": Чампанье, Мантовани, Диас, Марин, Инсуа, Омар (Шимановски, 44), Тимор, Перес, Габриэл, Мачис (Лусиано, 74), Герреро
"Атлетик": Ираисос, Лекуэ, Лапорт, Баленсиага, Боведа, Сан-Хосе (Беньят, 46), Гарсия, Итурраспе, Уильямс (Сусаета, 57), Муньяин (Маркос, 85), Адурис
Предупреждения: Диас, 51, Ариц Адурис, 65, Перес, 67, Гарсия, 69, Беньят, 80, Инсуа, 89
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