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"Леганес" поделил очки с "Атлетиком"

В матче 18-го тура чемпионата России "Леганес" сыграл вничью с "Атлетиком".

Чемпионат Испании

18 тур

"Леганес" - "Атлетик" 0:0

"Леганес": Чампанье, Мантовани, Диас, Марин, Инсуа, Омар (Шимановски, 44), Тимор, Перес, Габриэл, Мачис (Лусиано, 74), Герреро

"Атлетик": Ираисос, Лекуэ, Лапорт, Баленсиага, Боведа, Сан-Хосе (Беньят, 46), Гарсия, Итурраспе, Уильямс (Сусаета, 57), Муньяин (Маркос, 85), Адурис

Предупреждения: Диас, 51, Ариц Адурис, 65, Перес, 67, Гарсия, 69, Беньят, 80, Инсуа, 89
Теги: Атлетик
Сегодня, 17:07
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