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Китайский клуб хочет купить Андреа Белотти за 100 миллионов евро

Нападающий "Торино" Андреа Белотти может перебраться в Китай, утверждает Sport Mediaset.

Игроком интересуется "Тяньцзинь Цюаньцзянь", который готов выплатить отступные за футболиста равные 100 миллионам евро. Самому же игроку будет предложен годовой оклад в размере 15 миллионов евро.
Теги: Торино
Сегодня, 17:15
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