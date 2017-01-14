Китайский клуб хочет купить Андреа Белотти за 100 миллионов евро

Нападающий "Торино" Андреа Белотти может перебраться в Китай, утверждает Sport Mediaset.



Игроком интересуется "Тяньцзинь Цюаньцзянь", который готов выплатить отступные за футболиста равные 100 миллионам евро. Самому же игроку будет предложен годовой оклад в размере 15 миллионов евро.