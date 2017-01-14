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"Тоттенхэм" разгромил "Вест Бромвич", Кейн оформил хет-трик

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм Хотспур" на своем поле разгромил со счётом 4:0 "Вест Бромвич Альбион".

Чемпионат Англии

21 тур

"Тоттенхэм" - "Вест Бромвич Альбион" 4:0

Голы:Кейн, 12, Макаули, 26, Кейн, 77, 82

"Тоттенхэм" : Льорис, Уолкер, Роуз, Вертонген (Дэвис, 64), Алдервейрелд, Дайер, Ваньяма, Дембеле (Уинкс, 83), Эриксен, Алли, Кейн (Мин, 90)

"Вест Бромвич Альбион" : Фостер, Доусон, Макаули, Ольссон, Брант (Макклин, 54), Якоб, Флетчер, Моррисон, Шадли (Робсон-Кану, 62), Филлипс (Филд, 90), Рондон

Предупреждения: Ольссон, 64, Альбион, 70
Теги: Тоттенхэм Вест Бромвич
Сегодня, 17:27
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