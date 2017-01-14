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"Тоттенхэм" разгромил "Вест Бромвич", Кейн оформил хет-трик
В матче 21-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм Хотспур" на своем поле разгромил со счётом 4:0 "Вест Бромвич Альбион".
Чемпионат Англии
21 тур
"Тоттенхэм" - "Вест Бромвич Альбион" 4:0
Голы:Кейн, 12, Макаули, 26, Кейн, 77, 82
"Тоттенхэм" : Льорис, Уолкер, Роуз, Вертонген (Дэвис, 64), Алдервейрелд, Дайер, Ваньяма, Дембеле (Уинкс, 83), Эриксен, Алли, Кейн (Мин, 90)
"Вест Бромвич Альбион" : Фостер, Доусон, Макаули, Ольссон, Брант (Макклин, 54), Якоб, Флетчер, Моррисон, Шадли (Робсон-Кану, 62), Филлипс (Филд, 90), Рондон
Предупреждения: Ольссон, 64, Альбион, 70
Чемпионат Англии
21 тур
"Тоттенхэм" - "Вест Бромвич Альбион" 4:0
Голы:Кейн, 12, Макаули, 26, Кейн, 77, 82
"Тоттенхэм" : Льорис, Уолкер, Роуз, Вертонген (Дэвис, 64), Алдервейрелд, Дайер, Ваньяма, Дембеле (Уинкс, 83), Эриксен, Алли, Кейн (Мин, 90)
"Вест Бромвич Альбион" : Фостер, Доусон, Макаули, Ольссон, Брант (Макклин, 54), Якоб, Флетчер, Моррисон, Шадли (Робсон-Кану, 62), Филлипс (Филд, 90), Рондон
Предупреждения: Ольссон, 64, Альбион, 70
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