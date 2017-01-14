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Кевин Лазанья перешел в "Удинезе"

Нападающий "Карпи" Кевин Лазанья продолжит карьеру в "Удинезе", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист заключил долгосрочный контракт с "Удинезе", но будет отправлен в аренду до конца сезона в нынешнюю команду. В текущем розыгрыше серии B Лазанья отыграл 21 встречу и забил 9 голов.
Теги: Удинезе Трансферы
Сегодня, 17:29
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