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Кевин Лазанья перешел в "Удинезе"
Нападающий "Карпи" Кевин Лазанья продолжит карьеру в "Удинезе", сообщает официальный сайт клуба.
Футболист заключил долгосрочный контракт с "Удинезе", но будет отправлен в аренду до конца сезона в нынешнюю команду. В текущем розыгрыше серии B Лазанья отыграл 21 встречу и забил 9 голов.
Футболист заключил долгосрочный контракт с "Удинезе", но будет отправлен в аренду до конца сезона в нынешнюю команду. В текущем розыгрыше серии B Лазанья отыграл 21 встречу и забил 9 голов.
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