Кевин Лазанья перешел в "Удинезе"

Нападающий "Карпи" Кевин Лазанья продолжит карьеру в "Удинезе", сообщает официальный сайт клуба.



Футболист заключил долгосрочный контракт с "Удинезе", но будет отправлен в аренду до конца сезона в нынешнюю команду. В текущем розыгрыше серии B Лазанья отыграл 21 встречу и забил 9 голов.