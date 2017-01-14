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"Зенит" и "Айнтрахт" не забили голов
В товарищеском матче "Зенит" сыграл вничью с немецким "Айнтрахтом".
Товарищеский матч
"Зенит" - "Айнтрахт" Ф 0:0
"Зенит": Лодыгин, Зуйков, Нету, Кришито, Чернов, Гарсия, Могилевец, Жулиано, Роберт Мак, Молло, Дзюба.
"Зенит" 2 тайм: Кержаков, Анюков, Ломбертс, Йованович, Жирков, Эрнани, Маурисио, Юсупов, Шатов, Джорджевич, Кержаков.
"Айнтрахт": Градецки, Очипка, (Тавата, 83), Гектор, Абрахам, Чэндлер, (Безушков, 46), Фабиан, Гачинович, Хасебе, Маскарель, Майер, Ребич.
Предупреждения: Гарсия, 31, Чернов, 44
Товарищеский матч
"Зенит" - "Айнтрахт" Ф 0:0
"Зенит": Лодыгин, Зуйков, Нету, Кришито, Чернов, Гарсия, Могилевец, Жулиано, Роберт Мак, Молло, Дзюба.
"Зенит" 2 тайм: Кержаков, Анюков, Ломбертс, Йованович, Жирков, Эрнани, Маурисио, Юсупов, Шатов, Джорджевич, Кержаков.
"Айнтрахт": Градецки, Очипка, (Тавата, 83), Гектор, Абрахам, Чэндлер, (Безушков, 46), Фабиан, Гачинович, Хасебе, Маскарель, Майер, Ребич.
Предупреждения: Гарсия, 31, Чернов, 44
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