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Аилтон: Писарро должен продолжить выступления в "Вердере"

Бывший нападающий "Вердера" Аилтон поделился мнением по поводу выступлений форварда бременской команды Клаудио Писарро.

"В данный момент в "Вердере" нет хороших нападающих. Писарро - отличный форвард. Он должен продолжить выступления в команде. А команда должна его поддерживать", - приводит его слова 4-4-2.com.
Теги: Писарро Вердер
Сегодня, 19:17
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