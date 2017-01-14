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Аилтон: Писарро должен продолжить выступления в "Вердере"
Бывший нападающий "Вердера" Аилтон поделился мнением по поводу выступлений форварда бременской команды Клаудио Писарро.
"В данный момент в "Вердере" нет хороших нападающих. Писарро - отличный форвард. Он должен продолжить выступления в команде. А команда должна его поддерживать", - приводит его слова 4-4-2.com.
"В данный момент в "Вердере" нет хороших нападающих. Писарро - отличный форвард. Он должен продолжить выступления в команде. А команда должна его поддерживать", - приводит его слова 4-4-2.com.
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