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Футболисты сборной ДР Конго объявили забастовку перед началом Кубка Африки

Футболисты сборной ДР Конго начали забастовку, связанную с системой бонусов, сообщает Goal.com.

Команда может пропустить матч первого тура против Марокко. О решении объявил капитан команды Юссуф Мулумбу.
Сегодня, 19:25
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