Футболисты сборной ДР Конго объявили забастовку перед началом Кубка Африки

Футболисты сборной ДР Конго начали забастовку, связанную с системой бонусов, сообщает Goal.com.



Команда может пропустить матч первого тура против Марокко. О решении объявил капитан команды Юссуф Мулумбу.