Симоне Дзадза в понедельник перейдет в "Валенсию"

Нападающий "Вест Хэма" Симоне Дзадза на правах аренды продолжит карьеру в испанской "Валенсии".



Как передает AS, официально о сделке будет объявлено в понедельник.