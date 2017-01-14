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Симоне Дзадза в понедельник перейдет в "Валенсию"

Нападающий "Вест Хэма" Симоне Дзадза на правах аренды продолжит карьеру в испанской "Валенсии".

Как передает AS, официально о сделке будет объявлено в понедельник.
Теги: Дзадза Валенсия
Сегодня, 19:43
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