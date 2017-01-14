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"Бернли" одержал победу над "Саутгемптоном"
В игре 21-го тура чемпионата Англии "Бернли" с минимальным счетом переиграл "Саутгемптон".
Чемпионат Англии
21 тур
"Бёрнли" - "Саутгемптон" 1:0
Голы: Бартон, 78
"Бёрнли": Хитон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми, Марни (Бартон, 73), Хендрик, Дефур (Воукс, 74), Бойд, Грэй (Тарковски, 87), Барнс
Саутгемптон": Форстер, Седрик, Бертранд, Йосида, Дейк, Ромеу, Уорд-Праус, Хёйбьерг, Тадич (Родригес, 68), Редмонд (Симс, 80), Лонг
Предупреждения: Йосида, 23, Марни, 50, Ромеу, 68
"Уотфорд" - "Мидлсбро" 0:0
"Уотфорд": Гомес (Пантилимон, 66), Бритос, Кабул, Прёдль, Холебас (Суньига, 89), Кабазель, Капу, Бехрами (Клеверли, 77), Дукуре, Дини, Чука
"Мидлсбро": Вальдес, Френд, Эспиноса, Фабио, Гибсон, Чемберс, Форшоу, Лидбиттер, Рон, Негредо, Стуани (Жестед, 65)
Предупреждения: Чука, 78, Бритос, 90+1, Фабио, 90+2, Дини, 90+2
Чемпионат Англии
21 тур
"Бёрнли" - "Саутгемптон" 1:0
Голы: Бартон, 78
"Бёрнли": Хитон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми, Марни (Бартон, 73), Хендрик, Дефур (Воукс, 74), Бойд, Грэй (Тарковски, 87), Барнс
Саутгемптон": Форстер, Седрик, Бертранд, Йосида, Дейк, Ромеу, Уорд-Праус, Хёйбьерг, Тадич (Родригес, 68), Редмонд (Симс, 80), Лонг
Предупреждения: Йосида, 23, Марни, 50, Ромеу, 68
"Уотфорд" - "Мидлсбро" 0:0
"Уотфорд": Гомес (Пантилимон, 66), Бритос, Кабул, Прёдль, Холебас (Суньига, 89), Кабазель, Капу, Бехрами (Клеверли, 77), Дукуре, Дини, Чука
"Мидлсбро": Вальдес, Френд, Эспиноса, Фабио, Гибсон, Чемберс, Форшоу, Лидбиттер, Рон, Негредо, Стуани (Жестед, 65)
Предупреждения: Чука, 78, Бритос, 90+1, Фабио, 90+2, Дини, 90+2
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