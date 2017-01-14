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"Арсенал" разгромил "Суонси", "Халл Сити" обыграл "Борнмут"

"Арсенал" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Англии победил "Суонси" - 4:0.

Чемпионат Англии

21 тур

"Суонси Сити" - "Арсенал" 0:4

Гол: Жиру, 39, Корк 60 (авто.), Нотон, 70 (авто.), Санчес, 73

"Суонси Сити": Фабиански, Нотон, Кингсли, Фернандес, Моусон, Сун Юн, Дайер (Фер, 61), Корк (Макбарни, 71), Тор Сигурдссон, Рутледж, Льоренте (Гонсалес, 70)

"Арсенал": Чех, Паулиста, Монреаль, Мустафи, Косельни, Рэмси, Джака, Озил (Перес, 78), Айуоби, Жиру (Окслейд-Чемберлен, 66), Санчес (Уэлбек, 76)

Предупреждения: Фер, 75

"Халл Сити" - "Борнмут" 3:1

Гол: Эрнандес, 33, 50, Мингс, 62 (авто.) - Станислас, 3 (пен.)

"Халл Сити": Якупович, Робертсон, Дэвис, Доусон, Магир, Клукас, Мэйсон (Ливермор, 86), Хаддлстоун, Снодграсс (Эвандро, 76), Эрнандес (Ниасс, 83), Диоманде

"Борнмут": Боруц, Смит, Дэниелс, Кук, Мингс, Сурман, Станислас (Пью, 69), Артер, Уилшир, Фрейзер (Уилсон, 55), Афобе (Кинг, 55)

Предупреждения: Смит, 60

"Вест Хэм Юнайтед" - "Кристал Пэлас" 3:0

Гол: Фегули, 68, Кэрролл, 79, Лансини, 86

"Вест Хэм": Рэндольф, Крессвел, Огбонна (Байрэм, 46), Рид, Коллинз, Антонио (Флетчер, 89), Ноубл, Обьянг, Лансини (Фернандеш, 87), Фегули, Кэрролл

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Делейни, Томкинс, Данн, Ледли (Шлупп, 81), Таунсенд (Ен, 70), Макартур (Реми, 70), Кабай, Панчеон, Бентеке

Предупреждения: Ноубл, 35, Ледли, 39, Кэрролл, 42, Байрэм, 70, Лансини, 87, Уорд, 90+1
Теги: Арсенал Суонси
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