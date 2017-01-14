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Санти Касорла пропустит еще около 3 месяцев

Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла снова выбыл на длительный срок, сообщает ESPN.

Футболист пропустит около трёх месяцев из-за рецидива травмы, которую получил ещё в октябре минувшего года.
Теги: Касорла Арсенал
Сегодня, 20:09
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