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"Барселона" забилa пять голов "Лас-Пальмасу"

"Барселона" одержала победу над клубом "Лас-Пальмас" в матче 18-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

18 тур

"Барселона" - "Лас-Пальмас" 5:0

Голы: Суарес, 14, Месси, 52, Суарес, 57, Туран, 59, Видаль, 80.

"Барселона": тер Штеген, Видаль, Умтити, Альба, Гомеш (Ракитич, 62), Маскерано, Рафинья, Бускетс, Туран, Месси, Л. Суарес (Алькасер, 68).

"Лас-Пальмас": Варас, Лемос, Элдер Лопеш, Маседо, Гарсия Сантана (Айтами, 34), Боатенг, Виера, Эль-Жар (Ливайя, 74), Гомес (Гарсия, 62), Домингес, Меса.

Предупреждения: Меса, 3, Рафинья, 25, Маскерано, 29, Гомеш, 32, Лопеш, 41, Боатенг, 55, Ливайя, 77.
Теги: Барселона Лас-Пальмас
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