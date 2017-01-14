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Йоан Молло: очень рад, что удалось дебютировать в составе "Зенита"
Полузащитник "Зенита" Йоан Молло прокомментировал свой дебют в питерской команде в товарищеском матче против немецкого "Айнтрахта" (0:0).
"Очень рад, что удалось дебютировать в составе "Зенита", пусть и в товарищеском матче. Считаю, что мы провели неплохой матч против "Айнтрахта", жалко, что не удалось выиграть. Для меня нет разницы, товарищеские матчи или официальные, я всегда хочу добиваться победы. По ходу сборов команда еще будет набирать кондиции, это был всего лишь первый матч после первых четырех дней тренировок, дальше будем прибавлять", - цитирует Молло ТАСС.
"Очень рад, что удалось дебютировать в составе "Зенита", пусть и в товарищеском матче. Считаю, что мы провели неплохой матч против "Айнтрахта", жалко, что не удалось выиграть. Для меня нет разницы, товарищеские матчи или официальные, я всегда хочу добиваться победы. По ходу сборов команда еще будет набирать кондиции, это был всего лишь первый матч после первых четырех дней тренировок, дальше будем прибавлять", - цитирует Молло ТАСС.
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