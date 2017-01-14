Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Йоан Молло: очень рад, что удалось дебютировать в составе "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло прокомментировал свой дебют в питерской команде в товарищеском матче против немецкого "Айнтрахта" (0:0).

"Очень рад, что удалось дебютировать в составе "Зенита", пусть и в товарищеском матче. Считаю, что мы провели неплохой матч против "Айнтрахта", жалко, что не удалось выиграть. Для меня нет разницы, товарищеские матчи или официальные, я всегда хочу добиваться победы. По ходу сборов команда еще будет набирать кондиции, это был всего лишь первый матч после первых четырех дней тренировок, дальше будем прибавлять", - цитирует Молло ТАСС.
Теги: Молло Зенит Айнтрахт
Сегодня, 20:29
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Karbofos (Сегодня, 20:48) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ХАХА! 15000000 человек в восторге))
Регистрация: 3.02.2015
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.