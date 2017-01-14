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Эшли Янг может продолжить карьеру в Китае

Полузащитник "Манчестера Юнайтед" Эшли Янг может покинуть английский клуб до закрытия зимнего трансферного окна, информирует Daily Mail.

Сообщается, что манкунианцы могут отпустить игрока, интерес к которому проявляют китайские клубы.
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:36
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