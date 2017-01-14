Эшли Янг может продолжить карьеру в Китае

Полузащитник "Манчестера Юнайтед" Эшли Янг может покинуть английский клуб до закрытия зимнего трансферного окна, информирует Daily Mail.



Сообщается, что манкунианцы могут отпустить игрока, интерес к которому проявляют китайские клубы.