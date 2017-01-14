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Антонио Конте: Диего Коста получил травму и не успел восстановиться

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал отсутствие в стартовом составе Диего Косты на матч против "Лестера".

"В четверг Диего Коста получил травму. Он не успел восстановиться к матчу", - цитирует Конте официальный твиттер клуба.

Ранее сообщалось, что у форварда конфликт с главным тренером команды.
Теги: Конте Коста Челси Лестер
Сегодня, 20:44
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