Антонио Конте: Диего Коста получил травму и не успел восстановиться

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал отсутствие в стартовом составе Диего Косты на матч против "Лестера".



"В четверг Диего Коста получил травму. Он не успел восстановиться к матчу", - цитирует Конте официальный твиттер клуба.



Ранее сообщалось, что у форварда конфликт с главным тренером команды.