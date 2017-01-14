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"ПСЖ" благодаря голу Дракслера обыграл "Ренн"

"ПСЖ" в гостевом матче 20-го тура чемпионата Франции обыграл "Ренн" - 1:0.

Чемпионат Франции

20 тур

"Ренн" - "ПСЖ" 0:1

Гол: Дракслер, 40

"Ренн": Костиль, Данзе, Мешер, Ньяньон, Бааль, Фернандеш (Дьякаби, 60), Прчич (Энрике, 85), Гуркюфф, Андре, Гросицки, Калулу (Саид, 66)

"ПСЖ": Трапп, Менье, Курзава, Маркиньос, Силва, Мотта, Верратти, Матюиди, Моура (Ди Мария, 77), Дракслер (Рабио, 73), Кавани (Бен-Арфа, 70)

Предупреждения: Верратти, 30, Мотта, 62
Теги: ПСЖ Ренн
Сегодня, 20:57
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