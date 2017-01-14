Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
22:25
"Челси" в гостях разгромил "Лестер" (3)
"Челси" в гостях разгромил "Лестер" (3)
17:29
Кевин Лазанья перешел в "Удинезе" (1)
Кевин Лазанья перешел в "Удинезе" (1)
Аарон Рэмзи: мы одержали убедительную победу
Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи прокомментировал победу своей команды в матче против "Суонси" (4:0) в 21 туре АПЛ.
"Очень важно, что мы с первых минут взяли инициативу в свои руки. Мы начали матч отлично. Нам удалось забить несколько голов. Мы одержали убедительную победу", - цитирует Рэмзи ВВС.
"Очень важно, что мы с первых минут взяли инициативу в свои руки. Мы начали матч отлично. Нам удалось забить несколько голов. Мы одержали убедительную победу", - цитирует Рэмзи ВВС.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.