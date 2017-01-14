Аарон Рэмзи: мы одержали убедительную победу

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи прокомментировал победу своей команды в матче против "Суонси" (4:0) в 21 туре АПЛ.



"Очень важно, что мы с первых минут взяли инициативу в свои руки. Мы начали матч отлично. Нам удалось забить несколько голов. Мы одержали убедительную победу", - цитирует Рэмзи ВВС.