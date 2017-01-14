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Арсен Венгер: нам повезло с забитыми мячами

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал победу своей команды в матче против "Суонси" (4:0) в 21 туре АПЛ.

"В первой половине матча нам было сложно физически. Соперник отдал много сил во втором тайме. Затем мы прибавили в скорости. Наш темп доставил "Суонси" много проблем. Во второй половине встречи нам удалось создать много возможностей. Нам повезло с забитыми мячами", - цитирует Венгера ВВС.
Теги: Венгер Суонси Арсенал
Сегодня, 22:05
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