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Арсен Венгер: нам повезло с забитыми мячами
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал победу своей команды в матче против "Суонси" (4:0) в 21 туре АПЛ.
"В первой половине матча нам было сложно физически. Соперник отдал много сил во втором тайме. Затем мы прибавили в скорости. Наш темп доставил "Суонси" много проблем. Во второй половине встречи нам удалось создать много возможностей. Нам повезло с забитыми мячами", - цитирует Венгера ВВС.
"В первой половине матча нам было сложно физически. Соперник отдал много сил во втором тайме. Затем мы прибавили в скорости. Наш темп доставил "Суонси" много проблем. Во второй половине встречи нам удалось создать много возможностей. Нам повезло с забитыми мячами", - цитирует Венгера ВВС.
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