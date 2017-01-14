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Симоне Индзаги: Луис Альберто проявил себя отличным игроком
Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги перед матчем против "Аталанты" похвалил полузащитника команды Луиса Альберто.
"Луис Альберто проявил себя отличным игроком. Он прибыл из другой лиги и практически без подготовки вписался в новую команду. Он любит играть в основном составе и завтра тоже появится на поле", - цитирует Индзаги TMW.
"Луис Альберто проявил себя отличным игроком. Он прибыл из другой лиги и практически без подготовки вписался в новую команду. Он любит играть в основном составе и завтра тоже появится на поле", - цитирует Индзаги TMW.
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