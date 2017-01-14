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"Болонья" обыграла "Кротоне"
В матче 20-го тура чемпионата Италии "Кротоне" дома уступил "Болонье" – 0:1.
Чемпионат Италии
20 тур
"Кротоне" - "Болонья" 0:1
Гол: Джемаили, 51
"Кротоне": Кордац, Рози, Феррари, Чеккерини, Мартелла, Кризетиг, Рохден (Нванкво, 77), Капецци (Налини, 57), Фальчинелли, Тротта (Гнаоре, 64), Палладино
"Болонья": Миранте, Торосидис (Крафт, 29), Масина, Майетта, Гастальделло (Ойконому, 42), Вивиани (Пульгар, 83), Надь, Джемаили, Крейчи, Дестро, Ди Франческо
Предупреждения: Палладино, 5, Гастальделло, 40, Фальчинелли, 68, Масина, 71, Майетта, 74, Надь, 86
Чемпионат Италии
20 тур
"Кротоне" - "Болонья" 0:1
Гол: Джемаили, 51
"Кротоне": Кордац, Рози, Феррари, Чеккерини, Мартелла, Кризетиг, Рохден (Нванкво, 77), Капецци (Налини, 57), Фальчинелли, Тротта (Гнаоре, 64), Палладино
"Болонья": Миранте, Торосидис (Крафт, 29), Масина, Майетта, Гастальделло (Ойконому, 42), Вивиани (Пульгар, 83), Надь, Джемаили, Крейчи, Дестро, Ди Франческо
Предупреждения: Палладино, 5, Гастальделло, 40, Фальчинелли, 68, Масина, 71, Майетта, 74, Надь, 86
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